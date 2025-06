28 anos depois da sua morte, a princesa Diana continua a ser uma inspiração para milhares de mulheres em todo o mundo com os visuais que usou e popularizou. Considerada um ícone de estilo foram várias as peças que se tornaram marcantes na sua trajetória e uma delas, sem dúvida, foi o vestido que usou no seu último aniversário, a 1 de julho de 1997.

O vestido foi um presente que o designer e amigo de Lady Di, Jacques Azagury, lhe ofereceu. À época, a eterna princesa do povo usou o vestido para uma visita à Galeria Tate.

Em declarações ao podcast da revista Hello!, a 'A Right Royal Podcast', Jacques falou sobre o vestido e do relacionamento de amizade que tinha com a mãe dos príncipes William e Harry.

"Fizemos-lhe um vestido azul para o Lago dos Cisnes, que adorou, que lhe assentou fenomenalmente por causa da cor, era a cor dos seus olhos [azul]. O comprimento do vestido era perfeito. As pernas dela estavam incríveis na altura. Por isso, tudo funcionou", realçou.

"O vestido era fenomenal. Ela chamou-me no dia seguinte e disse: 'Adoro o vestido. É maravilhoso. Obrigada, obrigada'. Sabia que o 36.º aniversário dela estava a chegar e disse que podíamos fazer uma versão ainda mais glamorosa daquele vestido [para a ocasião]", recorda.

O criador de moda lembra que chegou a ir Paris para fazer as alterações necessárias de maneira a que o vestido assentasse que nem uma luva a Diana (o que não era difícil). No final - e apesar de ter outro vestido previamente escolhido para a ocasião - Lady Di optou por usar o presente Azagury, tendo confessado que não só o adorou, como se sentiu "assoberbada" pela peça que tinha a sua cor de eleição - preto.

Conforme poderá ver no retrato em seguida, Diana - que nesta ocasião comemorou 36 anos de vida - brilhou (literalmente), com a criação rica em purpurinas e que evidenciava o seu lado mais sensual, sobretudo devido ao decote. O vestido foi usado numa gala para celebrar o centenário da Galeria Tate, em Londres.

Vestido que a princesa Diana usou no dia em que completou 36 anos (o seu último aniversário)© Getty Images

A trágica morte num acidente em Paris

Diana de Gales viria a morrer apenas dois meses depois, a 31 de agosto de 1997, na sequência de um grave acidente que aconteceu num túnel perto da Pont de l'Alma, na margem norte do rio Sena, em frente à Torre Eiffel, enquanto fugia aos jornalistas e paparazzi que a perseguiam.

O falecimento foi declarado já de madrugada, pelas 4h (hora local), no Hospital Pitie-Salpetriere, após a princesa ser submetida a duas cirurgias de emergência. Contudo, esta não sobreviveu às graves hemorragias que sofreu na zona do tórax.

O empresário egípcio Dodi Fayed, com quem namorava à época, teve morte imediata. Já o guarda-costas, que também seguida na viatura, Trevor Rees-Jones, foi o único sobrevivente.