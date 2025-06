O rapper norte-americano Fat Joe foi acusado de ter tido relações sexuais com menores de idade num polémico processo iniciado pelo seu antigo colega Terrance 'T.A.' Dixon.

Dixon alega que "testemunhou pessoalmente [Fat Joe] a manter relações sexuais com crianças, entre os 15 e os 16 anos de idade", segundo documentos de tribunal aos quais o Page Six teve acesso esta quinta-feira, dia 19 de junho.

Dixon afirma que o músico - que já fez questão de negar todas as acusações - esteve envolvido com uma jovem de 16 anos da República Dominicana, com a qual, alegadamente, terá tido "sexo oral e outros atos sexuais" em "troca de dinheiro, roupas e pagamento da sua conta de telemóvel".

Este também fala de uma jovem menor caucasiana, mas que não era norte-americana, com a qual Fat Joe, agora com 54 anos, terá tido "relações sexuais" quando dava concertos no estrangeiro. A jovem teria 15 anos à época.

O também produtor técnico revela que Fat Joe pagou-lhe diversas viagens a Nova Iorque e Miami. Um dos pormenores mais chocantes é que este também lhe terá pago uma cirurgia estética de aumento dos glúteos - Brazilian Butt Lift - tendo em conta que o corpo da jovem não estaria completamente desenvolvido.

Segundo os documentos, a jovem em questão acabou por deixar Fat Joe e "casou com um atleta profissional".

Por fim, Dixon fala ainda de Latina, que terá conhecido Fat Joe aos 15 anos de idade (na altura, o rapper estaria nos trinta e muitos). Conta-se que o artista "estava apaixonado pela jovem", de tal maneira que considerou em separar-se da mulher, Lorena Cartagena.

Fat Joe - cujo nome verdadeiro é Antonio Cartagena - pagaria igualmente as despesas a Latina e viagens ao estrangeiro.

"Ele trouxe-a para a Florida e pagou-lhe a renda de uma casa num condomínio a poucos quarteirões da casa dele a da mulher", lê-se nos documentos.

Dixon, que trabalhou com Fat Joe entre 2006 e 2019, acusou o músico de 'All the Way Up' de "exploração laboral, fraude financeira, manipulação sexual, intimidação e coerção psicológica".

Este garante que não recebeu os pagamentos a que tinha direito referentes aos direitos das músicas.

Fat Joe nega todas as acusações

Todas as acusações feitas por Dixon foram negadas por Joe Tacopina, advogado de Fat Joe. Este afirma que o advogado de Dixon "apresenta indevidamente casos em tribunais federais para atrair a atenção da imprensa, envergonhando os réus com alegações obscenas".

Tacopina garante que Blackburn já foi avisado por outros juízes no passado, "pois os seus processos eram repletos de factos imprecisos aos olhos da lei, insultos irrelevantes e exageros".

Este vai mais longe e afirmou que falou com as alegadas vítimas, garantindo que estas negaram quaisquer más intenções por parte de Fat Joe.

Em maio, recorde-se, Fat Joe processou Dixon, depois de este o ter acusado na internet de ser pedófilo.