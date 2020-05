Nick Cordero é um dos casos mais graves no que diz respeito à Covid-19 anunciado publicamente. Por causa de complicações derivadas da doença, o ator da Broadway acabou por ver uma das suas pernas amputadas. Atualmente ainda a lutar contra uma grave infeção respiratória, a mulher do artista tem sido o seu principal apoio.

Na sua conta de Instagram, Amanda Kloots tem dado informações relativas à evolução do estado de saúde do companheiro. No entanto, na mais recente publicação acabou por emocionar os fãs ao lembrar uma série de momentos em que este surge com o filho bebé.

"O Nick e o Elvis. Encontrava-os sempre assim. Não há nada como um bebé a dormir no teu peito, dizia ele. Não poderia estar mais de acordo", escreveu Amanda na legenda da publicação.

Veja as fotografias na galeria!

Leia Também: Covid-19: Estado de saúde de ator cuja perna foi amputada piora