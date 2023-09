Natalina José esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves no programa 'Casa Feliz', ocasião em que recordou o acidente de carro que sofreu no passado dia 10 de junho, que a levou a ficar afastada dos palcos durante semanas.

"Tive um grande acidente, há quem diga que estou aqui por milagre", notou durante a emissão desta terça-feira, 12 de setembro.

"Ia no pendura, mas vim parar ao banco de trás", conta, recordando que à época o carro capotou, algo de que só se apercebeu momentos depois.

"Se não fosse o cinto tinha voado pelo vidro", diz ainda, lembrando entretanto a sua recuperação.

Natalina, de 84 anos, esteve internada oito dias no hospital e mais três semanas na Casa do Artista, onde fez fisioterapia de respiração, uma vez que sofreu ferimentos no externo e costelas.

Após a recuperação, eis que a artista voltou a apanhar outro susto, desta vez com uma queda que deu na casa de banho e que fez com que batesse com a cabeça no chão.

Atualmente, garante estar recuperada e pronta para voltar ao ativo.

Leia Também: Manuel Luís Goucha: "Levei com a palmatória de uma professora odiosa"