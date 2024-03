Nastassja Kinski tinha apenas 15 anos quando em 1977 participou num episódio da série alemã 'Tatort'. Durante as gravações, houve cenas em que a atriz tinha que aparecer nua.

Agora, 47 anos depois, Nastassja exige um pedido de desculpas por ninguém a ter protegido naquela altura e diz não compreender o motivo pelo qual não puderam fazer as cenas de outra forma, sem que estas tivessem nudez, ou porque não foi escolhida uma atriz adulta para desempenhar aquele papel.

"Quero confrontar as pessoas responsáveis ​​por aquilo. E quero um pedido público de desculpas", afirmou, tendo já entrado em contacto com a televisão pública alemã, Norddeutscher Rundfunk. No entanto, a possibilidade um pedido de desculpas não está, para já, em cima da mesa.

Além disso, dois dos profissionais que poderiam ter tomado alguma medida naquela altura - o diretor Wolfgang Petersen e o ator com o qual teve que interpretar essas cenas, Christian Quadflieg, que já tinha na época 32 anos - morreram em 2022 e 2023, respetivamente, sem nunca lhe terem pedido desculpa.

No entanto, através da sua equipa de advogados, conseguiu que esse episódio onde aparece sem roupa nunca mais seja transmitido.

