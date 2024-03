Dakota Johnson deu recentemente uma entrevista à Bustle, onde falou, entre outros temas, sobre a relação que tem com os enteados, mostrando ser uma madrasta orgulhosa.

A atriz, de 34 anos, mantém uma relação desde 2017 com o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, de 47, que é pai de dois filhos, Apple, de 19 anos, e Moses, de 17, ambos frutos do seu anterior casamento com Gwyneth Paltrow.

"Eu adoro esses miúdos como se a minha vida dependesse disso", disse Johnson, na entrevista. "Com todo meu coração".

De recordar que em diversas ocasiões Dakota Johnson e Gwyneth Paltrow mostraram manter uma boa relação, tendo até a fundadora da Goop já partilhado fotografias com a atriz de 'Madame Teia' nas redes sociais.

