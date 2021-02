Mandy Moore deu à luz o seu primeiro filho. A atriz de 'This Is Us' usou a sua conta oficial de Instagram para anunciar a chegada do menino a que chamou August, fruto da sua relação com Taylor Goldsmith.

"O Gus está aqui ... O nosso doce menino, August Harrison Goldsmith. Ele foi pontual e chegou exatamente na data marcada, para alegria dos seus pais", escreve a atriz, de 36 anos, que se diz apaixonada pelo filho e pela nova fase da sua vida que agora começa.

Eis abaixo a publicação:

