Ellie Goulding está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com o negociante de arte Caspar Jopling.

A grande novidade foi anunciada pela cantora, de 34 anos, em entrevista à revista Vogue América.

"És a primeira pessoa com quem falo", revelou Ellie Goulding ao jornalista que a entrevistou.

A artista contou ainda que está já na 30.ª semana de gestação, mas preferiu até aqui manter em segredo esta nova fase da sua vida.

