Este domingo, 6 de julho, foi dia de celebração para Sofia Ribeiro. Uma das suas sobrinhas completou 14 anos de vida, data que levou a atriz a fazer uma sentida partilha nas redes sociais.

"O dia é dela!… Como assim 14 anos?Como assim, vais almoçar só com as amigas?", começou por questionou em tom de brincadeira.

"Tenho muito orgulho na menina/mulher que se está a tornar. Todos os dias mais linda por fora, cada dia mais linda por dentro. Parabéns amor maior! Voa miúda! E faz o favor de seres muito, muito feliz", completou a tia muito 'babada'.

Uma história de vida dura - tanto da atriz, como das sobrinhas

Sendo uma de seis irmãos, Sofia Ribeiro terá vivido uma infância bastante dura marcada pelos graves problemas psicológicos da mãe e de dois irmãos. Conforme Claudia Jacques chegou a contar no programa 'V+Fama', no qual é comentadora, Sofia Ribeiro acolheu as duas sobrinhas, uma vez que ambas já estariam sinalizadas para adoção.

A decisão foi tornada pública pela própria atriz em agosto de 2023, quando informou que as duas sobrinhas iriam viver com ela, partilhando um emocionante vídeo no qual é possível ver a reação de ambas.

Entretanto, numa outra partilha, explicou o que a levou a tomar esta decisão. "A vida não é um conto de fadas e há famílias com sérios problemas, com problema disfuncionais, que apesar do amor que têm aos filhos não têm capacidades, nem estrutura, a nível nenhum para cuidar dos seus filhos", realçou pouco após a adoção.

"As minhas princesas, naturalmente, têm pais, mais família, mas dadas as circunstâncias familiares à volta serem muito frágeis… acho que nem preciso de dizer mais. Depois de bastante tempo de avaliação, de apoio de várias pessoas no sentido de perceber se havia a possibilidade das coisas se recomporem como seria o ideal, compreendemos que não. Olho para estas duas princesas e vejo-me a mim, também eu venho de uma história semelhante", confessou.

"Estou muito feliz mas ao mesmo tempo em pânico com tudo o que isto representa. Farei o meu melhor. (...) O objetivo não é afastar as crianças de ninguém, é que elas tenham um lar, referências, raízes, um caminho para andar e serem felizes", completou.