Sofia Ribeiro já voltou a viver com a mãe depois desta ter desaparecido inesperadamente, conforme a atriz chegou a revelar na sua página de Instagram.

Quem adiantou a informação foi Cláudia Jacques no programa 'V+Fama'.

"Falei com uma pessoa que me deu algumas informações. Na realidade a Sofia sempre acolheu a mãe e ao que fiquei a saber, ela vivia com a mãe até ter desaparecido esta última vez - porque ela já desapareceu muitas vezes, tem sido assim ao longo da vida", esclarece.

"A Sofia tinha essas férias marcadas, pediu ao tribunal para localizar a mãe e quando voltou, a senhora já tinha sido localizada e voltou para casa da Sofia", garantiu.

Ora, durante o tempo em que esteve afastada, a mãe ficou a viver num hotel pago com a mesada que a atriz lhe dá há anos. "É complicado ter assim uma pessoa que tem uma patologia grave de foro psicológico a viver com duas crianças, que são filhas de uma irmã da Sofia, que também tem a mesma patologia", realçou ainda.

"Já voltou para a casa da Sofia e estão juntas", garantiu uma vez mais.

Leia Também: Após drama com a mãe, Sofia Ribeiro diz ter aprendido nova lição de vida