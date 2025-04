"Este tema da Sofia Ribeiro acaba por ser um bocadinho controverso", começou por referir Pedro Capitão ao comentar no programa 'V+ Fama' a mais recente polémica que envolve Sofia Ribeiro.

O comentador disse não concordar com o facto de a atriz ter feito recentemente um comunicado onde explica que se sente impotente por não conseguir ajudar a mãe, que sofre de problemas psicológicos e, por isso, encontra-se desaparecida e a viver na rua. Mas, ainda assim, decidiu continuar as suas férias - depois de saber que o paradeiro da mãe foi conhecido e que esta se encontra, alegadamente, a necessitar de ajuda.

"Não é querer dar uma no cravo e outra na ferradura, mas a partir do momento em que fazes esta exposição pública onde dás a tua opinião e fazes um longo texto a explicar os quês e os porquês mas ao mesmo tempo estás de férias no México, a apanhar sol, na praia e não interrompes as tuas férias para vires tratar de um caso que é grave, sério, recorrente. Deixa aqui um bocadinho a desejar se este comunicado foi ou não sentido", referiu Pedro Capitão.

Adriano Silva Martins, apresentador do formato, concordou com a opinião de Pedro e atirou: "Percebo que ela já está lá, que a mãe já está desaparecida há alguns meses. Mas é verdade que, se calhar, eu teria tido um bocadinho mais de decoro na forma como ela expôs as suas férias".

Já Cláudia Jacques manifestou-se com uma opinião contrária, defendendo que Sofia tem o direito de ser feliz já que toda a vida sofreu às mãos da mãe. "A Sofia sofre às mãos da mãe desde que nasceu. A Sofia sofreu horrores toda a sua vida", defendeu a comentadora.

