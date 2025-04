Sofia Ribeiro vive um drama familiar com a mãe, Salomé, que sofre de uma doença mental e que fugiu de casa, vivendo agora na rua. A atriz já se pronunciou sobre o sucedido, referindo que já fez tudo o que pôde para a ajudar mas sem sucesso.

O assunto foi debatido no programa 'Passadeira Vermelha' e Sara Norte surpreendeu com as suas palavras. A atriz deu a opinião sobre o caso mas afirmou que "não se queria alongar muito". De seguida explicou o motivo.

"Das últimas vezes que falei sobre ela, ela mandou-me uma mensagem que parecia mais um testamento, ao qual eu não respondi porque não levo trabalho de casa. O que se diz no 'Passadeira', fica no 'Passadeira', a menos que eu me arrependa.

Acusou-me que eu não defendia as mulheres. Eu não vou defender uma mulher só por ser mulher, eu defendo aquilo em que acredito, seja mulher, homem, e de facto não concordo com muitas afirmações da Sofia. [...] Estou-me marimbando que ela seja a 'Senhora do Mar'.

[...] Ela disse-me que eu estava a tomar as dores de outras pessoas, claro que eu tomo as dores dos meus amigos mas aqui eu comento, eu não vou buscar dores de ninguém, aí seria má profissional", concluiu Sara Norte.

Veja aqui as declarações de Sara Norte.

