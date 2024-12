Sara Norte estava a fazer um desafio no programa 'Passadeira Vermelha', onde respondia a perguntas enviadas pelos fãs.

Houve quem quisesse saber "qual o patrocínio que dava mesmo jeito" à atriz, ao qual Sara respondeu de forma honesta.

"Isto não é para me vitimizar. Eu tenho o meu termoacumulador estragado há um mês e como este mês foi complicado, estou a tomar banho de caneca e tomo banho no ginásio. O que me dava mesmo jeito agora era que me fossem arranjar o termoacumulador."

Sara continuou a contar a história revelando que lhe pediram "200 euros para o arranjar" e que, para isso, "comprava um novo".

"Meto a chaleira, duas vezes, numa [bacia] com água, mas não me estou a vitimizar! No final do mês já tenho", acabou por dizer.

Mais à frente no programa, Sara grita com uma notícia de última hora! "Já tenho termoacumulador! Sabem quem é que ofereceu? O Rui Oliveira. Obrigada Rui, não sei se querias que partilhasse, mas eu partilho. Obrigada!"