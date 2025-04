A atriz partilhou um novo desabafo através das redes sociais.

Sofia Ribeiro tem vivido dias conturbados desde que foi tornado público que a sua mãe se encontra a viver na rua e a passar necessidades. Logo após a notícia ter surgido na imprensa, a atriz reagiu através de um desabafo no qual dá detalhes sobre o drama familiar que vive há vários anos devido aos problemas de saúde mental da progenitora. "O que é suposto fazer quando uma irmã agride a tua mãe, invade a sua casa, recusa-se a sair, chamas a polícia mais do que uma vez e dizem que percebem a situação mas que nada podem fazer porque não foi em flagrante e porque é filha? O que é suposto fazer quando a tua mãe desaparece sem deixar rastro, uma vida toda assim? De x em x tempo, sistematicamente, desaparece", escreveu na altura.

A atriz da SIC encontrava-se de férias quando o escândalo 'rebentou', tendo decidido seguir com os seus dias de descanso e não regressar de imediato a Portugal. Agora, já em casa, Sofia partilhou um novo desabafo a propósito destes dias conturbados.

"De volta a elas, a casa, às melhores sestas do mundo, à comida de verdade, ao país mais bonito. Aos bonitos sinais da vida, aos unicórnios do meu coração, às rotinas de amor. De volta aos treinos. De volta ao barulho, aos caos que a vida planta. Aos desafios e passos que parecem maiores do que as pernas. De volta e mais atenta às lições que a vida me está a ensinar. Uma das principais é: há decisões que temos que tomar para que mudanças possam acontecer. De volta", escreveu, mostrando estar a tirar novas lições de vida ao viver esta fase.

Às suas palavras, Sofia Ribeiro juntou um conjunto de fotografias e vídeos que mostram como têm sido os seus dias.

