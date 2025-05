Ao ver a sua página ser 'invadida' com comentários de "ódio", Marco Horácio fez questão de gravar um vídeo e publicá-lo no Instagram.

"Se aquilo que publico vos chateia, vos tira do sério, vos faz ter um discurso de ódio, por favor, não me sigam. Não estou aqui para isso. Não quero provocar isso em vocês. Já basta a dificuldade que temos no nosso dia a dia, a frustração que temos de viver num país como o nosso, a luta diária", começou por dizer na noite desta quinta-feira, dia 22 de maio.

"Sou um artista, criativamente, acho que ainda vivemos em liberdade. Não têm de gostar daquilo que publico, nem sequer têm de achar graça ao que faço - há mais de 30 anos. Também não acho graça a muitas coisas que já fiz. Agora, não venham para a minha página destilar ódio, por favor. Não faz sentido estarem a chatear-se por causa de um gajo como eu, que sou normal como toda a gente", acrescentou.

"Não estou aqui para arranjar seguidores, nunca foi isso que me moveu. A página que tenho, gosto de pensar que as pessoas que me seguem é porque gostam de mim, que me seguem há muitos anos e gostam da minha forma de ser, do meu tipo de humor. Não têm de gostar de tudo aquilo que ponho, e quando não gostam, tenham opiniões construtivas porque me ajudam também a crescer e a ser melhor artista. E é isso que também quero, todos os dias melhorar", continuou, referindo-se de seguida a uma publicação que fez horas antes.

"Estou cansado da política que se faz neste país há muitos anos, então a política cultural mais ainda. Desde a pandemia, pior. Não tenho partido. Infelizmente, voto em branco porque não acredito em nada nesta política", revelou.

"E viu-se o desespero das pessoas nestas eleições porque o mesmo partido ganhou ainda com mais votos e a extrema-direita, neste momento, é o segundo partido mais votado. Portanto, as pessoas estão desesperadas e é normal que estejam. Agora, por favor, não deixem que esse desespero chegue a um ponto absurdo de racismo. Racismo e política não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podem estar contra as políticas sociais, agora, não tornem isto um assunto de racismo", realçou.

Mais à frente, destacou: "Para mim só há uma raça, é a raça humana. E temos de nos entender uns com os outros e não deixar que o ego, a sede do poder, do dinheiro, o egoísmo, o narcisismo de alguns faça com que a humanidade falhe, que nós falhemos uns com os outros."

Ouça a mensagem completa do humorista no vídeo abaixo:

