Depois de há mais de uma semana ter publicado um vídeo em que aparece junto dos filhos e diz "três é a conta que Deus fez", Luís Borges recorreu de novo à mesma rede social para revelar que essas imagens foram alvo de várias reações negativas.

"Esse vídeo teve mais de um milhão de visualizações. Isso significa que muita gente que não me segue o viu. Até aí tudo bem, mas alguns comentários que foram feitos ao vídeo é que foram bastante infelizes e alguns até apagados por mim. Então vamos lá falar sobre eles: o Bernardo não está incomodado, nem triste. Ele tem síndrome de down e autismo", começou por dizer.

"Ele vive num universo que é só dele, diferente do nosso, e é por isso que ele não aparece com tanta frequência nos meus conteúdos. Fiz o vídeo porque estávamos todos juntos, em família, e nunca na vida o ia excluir do que seja se essa não for a vontade dele. Nem todos os dias são fáceis, o Bernardo tem dias complicados, nos quais precisa do espaço dele e foge assim que vê um telemóvel apontado para ele. O Bernardo é assim, ponto final", explicou.

"Acho triste e parvo as pessoas fazerem comentários tão maus, sabendo que o Bernardo tem uma deficiência. Essas mesmas pessoas, que se calhar têm filhos, melhor do que os outros, deviam ter noção de que por o Bernardo ser diferente não é motivo para eu o excluir. Cada dia com o Bernardo é um desafio, porque ainda acresce o facto de ele não ser verbal e nós não conseguirmos saber o que é que ele está a sentir ou qual é o humor dele", acrescentou.

"O Bernardo já partiu três televisões cá em casa, já me atirou dois computadores pela janela, partiu-me quase todas as jarras que eu tinha na minha sala. E o porquê? Porque ele tem picos de agressividade e do nada faz estas coisas", contou depois.

"Agora, se vocês não sabem ou não procuram saber o que caracteriza uma criança com os problemas do Bernardo, não deixem comentários desagradáveis. O Bernardo é muito feliz com uma família que o ama, mas será que vocês o são?", rematou.

