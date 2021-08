Vanessa Martins continua a partilhar no Instagram algumas imagens destes dias de descanso em Menorca, Espanha, com Miguel Ângelo.

Ainda este sábado, a influencer e empresária partilhou três fotografias captadas no local, tendo aproveitado o momento para deixar um 'apelo'.

"Por aqui, vou continuar sempre a tentar ser mais feliz que ontem. Quanto a vocês não sei. Mas deveriam experimentar fazer o mesmo. Não se chateiem com a vida dos outros. Se não estão de acordo, não digam nada. Ninguém quer saber", começou por dizer.

"Há pessoas todos os dias a suicidar-se no mundo inteiro por causa do hate que recebem nas redes sociais", alertou de seguida. "O meu truque é deixar aqui os haters a verem diariamente aquilo que os incomoda. E cá continuarei a incomodar-vos muito mais com a minha vida. Vá lá malta... tentem lá contribuir com algo. Já passámos pela covid. Não era suposto termos aprendido algo?", rematou.

