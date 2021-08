Com mais 600 mil seguidores no Instagram, Vanessa Martins é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas da atualidade, no entanto, esta não deixa de chamar a atenção para as ilusões que surgem nesta plataforma social.

Ainda esta sexta-feira, dia 20 de agosto, Vanessa partilhou na sua conta de Instagram fotografias suas em biquíni: numa surge mais favorecida e noutra não.

Chamando a atenção precisamente para o assunto, Vanessa referiu: "Não se deixem enganar meninas! O mesmo sitio, a mesma pessoa, o mesmo momento e o mesmo rabo. Tudo uma questão de ângulo".

"Reparem que na segunda fotografia o fato de o ângulo estar mais alto faz com que o glúteo pareça achatado e na primeira foto o fato de que estar a 3/4 e um ângulo menos alto parece que ganhei glúteo! A internet é um local perigoso para pessoas que acreditam que aqui somos perfeitas", continua.

"O perfeito ainda está por nascer e aqui somos todas iguais. Com flacidez, estrias, com ou mais glúteo. Uma coisa é saber posar para a fotografia e captar o melhor ângulo. Outra é pensarem que as mulheres aqui são bonecas sem defeitos. O meu corpo é real. É o meu. Não há outro se me virem na praia", termina.

Veja a publicação:

Leia Também: Vanessa Martins mostra-se a dar carinhoso beijo a Miguel Ângelo