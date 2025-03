Vanessa Martins fez um desabafo nas stories da sua página de Instagram. O motivo? As viagens de avião que, na sua perspetiva, são cada vez mais cansativas.

"A experiência de viajar de avião tornou-se completamente massacrante", começa por referir na partilha que poderá ver de seguida.

"Desde o caos do aeroporto mal se chega, o bafo que estava dentro do aeroporto - parecia uma sauna, o tempo que ficámos fechados no autocarro à espera e agora uma hora sentados no avião à espera e só agora ligaram o ar condicionado. Vou trabalhar muito para só andar de jato privado no futuro", notou.

Por fim, deixou um recado: "Aos de mal com a vida, por favor, não levem o que eu digo tão a peito. Quem vai andar de jato sou eu, vocês podem continuar a andar de avião".



© Instagram/Vanessa Martins