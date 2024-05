Vanessa Martins recordou as várias tentativas para engravidar enquanto estava casada com Marco Costa, de quem se separou em 2020.

A influencer, que foi diagnosticada com endometriose, explicou que "tinha muita pressão do outro lado", no que diz respeito à gravidez. "Tínhamos era que fazer acontecer. Era tudo muito rápido, não era muito pensado. Também culpa minha que não me priorizei. As coisas não eram feitas como deveriam ser, honestamente", disse no podcast 'Mãe é Mãe' com Rita de Coelho Vieira.

Ainda sobre o casamento terminado com o pasteleiro e as tentativas para engravidar, Vanessa Martins confessou que chegou a um ponto em que quis deixar de fazer os constantes tratamentos e divorciou-se.

"Acabou. Foram sete anos de tentativas e, quando dei por mim, já estava em 'loop' automático, não queria estar assim. Já não me reconhecia, relação completamente desgastada. Estava a fazer tudo errado", lembrou.

“Disse 'não quero isto, nem preciso disto, preciso é de ter saúde, de estar bem, sentir-me bem comigo mesma e estou a fazer montes de coisas ao meu corpo que nem sei o que será de mim no futuro por estar a fazer isto'. [...] Quando me priorizei, quando sabia que estava tudo errado à minha volta, é quase como um murro na mesa a dizer 'quero lá saber, vou começar tudo de novo'", partilhou ainda.

Ainda durante a conversa Rita de Coelho Vieira, acrescentou: "Percebi que não era possível, que sem filhos não era o caminho da outra pessoa... Foi bom para toda a gente, estamos todos felizes".

Siga o link

Leia Também: "Ele é extraordinário. Nunca pensei poder ter uma relação assim"