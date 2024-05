Foi no podcast 'Mãe é Mãe' com Rita de Coelho Vieira que Vanessa Martins foi questionada sobre o namoro com David Soares, a quem se declarou.

Horas antes do episódio completo ser publicado, Rita de Coelho Vieira destacou partes da conversa no Instagram, entre elas o momento em que a influencer falou da relação.

"O que é que esta relação e esta fase a dois com o David está a ser para ti?", questionou Rita Vieira.

"O David é uma pessoa maravilhosa que tive a sorte de conhecer! Ele é extraordinário! Nunca pensei na minha vida poder ter uma relação assim, na verdade", partilhou Vanessa Martins.

"Quase me emociono a dizer isto porque o David é uma pessoa incrível e a comunicação é a base da nossa relação. Nós comunicamos mesmo os problemas... A comunicação é incrível", acrescentou.

