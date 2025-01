Vanessa Martins mostrou aos mais de 600 mil seguidores que, mesmo que seja para o frio e chuva, é possível estar sempre com estilo.

A influencer partilhou nas redes sociais um vídeo do look do dia, "à prova de tempestades".

Para isso, Vanessa usou uma gabardine creme, uma camisola cor de laranja e um conjunto de blazer e calças num tom a puxar para o castanho e que está em promoção do site da marca (custa 105 euros).

No que diz respeito aos acessórios, a empresária optou por usar apenas umas pulseiras prateadas.

