O famoso Pipy, a bruma íntima lançada por Cristina Ferreira no âmbito do seu projeto 'Eu sou GIRA', continua a repercutir nas redes sociais.

A influencer Ana Pacífico, conhecida por testar inúmeros produtos de beleza, resolveu experimentar a bruma.

"Eu só espero que este frasquinho aqui nos deixe com um cheirinho de pipi de tia rica", começou por dizer antes de usar o produto.

Depois de pulverizar a bruma no pulso afirmou de seguida: "Ai não, isto é muito mau. Oh Cristina, tu vais desculpar-me, mulher. Mas o teu pipi cheira a isto? Não sou fã do teu pipi, cheira a pipi pobre, isto cheira a pastilha elástica. Não fiquei fã, estava à espera de um produto incrível", referiu Ana Pacífico.