O Pipy de Cristina Ferreira continua a dar que falar. A nova fragrância, que se trata de uma bruma íntima, foi lançada esta semana e faz parte do novo projeto da diretora da TVI, 'Eu Sou GIRA'. Muitos já aproveitaram para comprar o perfume, outros simplesmente têm dado a sua opinião ou até feito piadas por causa do novo escolhido para o produto.

Blaya deu a sua opinião no TikTok e tentou alertar os seguidores para os perigos de se colocar a bruma no interior do órgão genital feminino.

"Pipy, não! Não vamos infantilizar uma coisa que não é para infantilizar. É vulva", começou por dizer.

"As mulheres já entenderam que não é para colocar o perfume na vulva, nem na vagina. Dito isto, ficamos com a opção de colocar a fragrância na virilha ou então aqui, na mão, e passar assim por cima das cuecas ou então nesta parte aqui de cima, não vejo problema. Mas volto a repetir: acho que todas as mulheres já entenderam que não se coloca perfume nem creme diretamente na vulva, nem na vagina", explicou ainda.

Porém, fez questão de salientar: "Isto está direcionado para as pessoas gastarem dinheiro numa coisa qualquer. O Carnaval vem aí, toda a gente quer ficar cheiroso e é isto. Existem muitas pessoas com um olfato super sensível e com paranoias do tipo: trabalham o dia todo e sentem algum desconforto que só elas próprias é que estão a sentir".

Blaya terminou o vídeo a apelar para que o uso da bruma seja feito com moderação." Não o coloquem na vulva, apenas na virilha e mãos por cima das cuecas", reforçou.

Por fim, lembrou que, com ou sem o Pipy, a zona íntima deve sempre ser lavada. "Se vocês não lavam e depois vão meter um bom cheiro, vai cheirar a podre. Mais vale ficarem só com o mau cheiro De mau para podre, mais vale só o mau, ok? Melhor ainda: umas toalhitas".

Veja o vídeo completo abaixo.

@blaya_con_dios Como o pipi da Cristina esta em altas aqui no tiktok! Então também vou falar do pipi da Cristina. Nova fragrância ! som original - BLAYA

Leia Também: Pipy. "Não aceito que digam que é um produto perigoso quando ele não é"