Blaya é conhecida pela sua versatilidade e estilo único. Desta vez, a cantora mostrou-se com um novo look de cabelo.

Parece que os caracóis característicos da artista vão estar desaparecidos durante algum tempo.

Num vídeo publicado no TikTok, Blaya mostrou o seu novo visual com cabelo liso e franja.

Os fãs não tardaram a elogiar: "Uau"; "Que gata"; "Adoro"; "Diva como sempre", foram alguns dos comentários.

Num outro vídeo, a cantora portuguesa explicou que fez um alisamento: "Ainda me estou a habituar à franja nos olhos. É uma vibe e eu já estive com o cabelo de muitas maneiras. Esta semana, fui a Ferreira do Alentejo, ao salão da minha mãe e a minha tia fez-me um alisamento".

Como é que o cabelo fica dividido ao meio ?? Pessoal a minha mãe até me deu uma placa para alisar!!

