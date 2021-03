Herman José foi buscar a mãe para passar algum tempo com a mesma, momento que destacou nas stories da sua página de Instagram.

E depois de partilhar alguns vídeos onde aparecia no carro com a progenitora, o apresentador e humorista recebeu alguns comentários dos fãs. "Não leva cinto a sua mãe", disse logo um internauta.

Palavras às quais Herman reagiu com muito humor. "Não precisa: acredita em Deus".

O mesmo seguidor, continuou: "Então porque leva máscara?". E eis que Herman diz, na brincadeira: "Fiz-lhe a mesma pergunta. Diz que é para proteger o motorista que é ateu".

Mas não ficou por aqui e recebeu uma outra mensagem de um fã onde se podia ler: "Quantas mensagens já recebeu nestas últimas quatro horas a dizer que está a dar um péssimo exemplo ao consuzir sem mãos? Mandaram-me uma mensagem a dizer: 'O teu amigo Herman José, de quem estás sempre a falar, publicou no Instagram a conduzir o carro enquanto gravava a mãe'. E eu respondi: 'Mais um idiota que não percebe que a câmara do iPhone espelha a imagem".

