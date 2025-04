"O meu mood", começou por escrever Sofia Arruda na legenda de uma imagem na qual se mostra no carro com as mãos no rosto e um semblante apreensivo.

A atriz confessou não estar a conseguir passar ao lado das últimas notícias sobre crimes cometidos por adolescentes.

"Desculpem, mas não estou a conseguir lidar com esta situação dos adolescentes criminosos a publicarem conteúdos a toda a hora, a promoverem o consumo de drogas através das suas contas nas redes sociais, a normalizarem uma violação, a acharem que está tudo bem, que não fizeram nada de mal, que estão acima da lei e protegidos pelos seus telemóveis. Que seja feita justiça", referiu.

© Reprodução Instagram - Sofia Arruda

Sofia Arruda referia-se, ao que tudo indica, a casos como o de uma jovem de 16 anos que terá sido violada, em Loures, por um grupo de três jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos.