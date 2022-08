Vem aí mais uma edição do 'Big Brother' em setembro, pelo que o processo de seleção dos novos concorrentes continua a acontecer (apesar das inscrições já terem encerrado).

Ana Barbosa, que se tornou conhecida no reality show da TVI, respondeu a várias questões dos seguidores sobre o assunto, começando por esclarecer que ela própria não voltará a participar em mais nenhum formato do género.

"Não vou voltar ao Big Brother. Não vou voltar a mais um reality show parecido com esse. Não me interessa, não tenho curiosidade, já deu o que tinha a dar", garante.

Entretanto, deixou um conselho às pessoas que se inscreveram e que lhe têm feito perguntas sobre o programa: "Não deviam dizer que estão a ir a castings. Isso é confidencial, não deveriam divulgar esse tipo de coisas, porque é informação secreta", sublinha.

"Os castings também têm muito a ver com a personalidade e as histórias de cada um. Não podemos, por exemplo, ter duas Anas Barbosas no mesmo programa. Não é que não sejam bons candidatos, tem a ver com a sorte e com o leque de concorrentes. Se já existir pessoas iguais a vocês, já não entram", refere ainda por fim.

