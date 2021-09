Depois de ter sido mãe pela primeira vez, em 2019, da pequena Luz, Noa (o nome artístico de Lia Gesta) lançou um projeto muito especial: 'O Mundo da Luzinha'. Dirigido a pais e crianças, este trabalho é composto por dois livros infantis para idades entre um e três anos.

Esta é a "história de Luzinha, uma bebé curiosa com uma ávida vontade de conhecer o mundo que a rodeia. Cada volume narra um momento do dia a dia com a bebé, estimulando a sua atividade motora, intelectual e afetiva através do ritmo, melodia, harmonia e timbre".

Os livros - que podem ser adquiridos através da página de Instagram e Facebook de Noa e 'Mundo da Luzinha' - foram o grande destaque da conversa da artista com o Fama ao Minuto.

Mas não ficou por aqui e falou ainda da maternidade, partilhando também as novidades que estão prestes a chegar.

Acaba de lançar a coletânea ‘O Mundo da Luzinha’, com dois livros infantis. Um projeto que chega dois anos depois do nascimento da sua filha. Este trabalho foi inspirado na sua experiência enquanto mãe? E qual foi o momento em que decidiu que tinha de avançar com este projeto?

Este projeto é uma inevitabilidade. O nascimento da Luz foi o empurrãozinho que faltava. É um aliar de sentimentos e vontades. É um conjugar de forças convergentes que se alinham no sentido de estimular a educação da criança através da música e da literatura. Enquanto mãe de primeira viagem, percebi desde cedo que a música e a poesia podiam ser um instrumento altamente eficaz para educar a as crianças. Foi numa viagem de carro, enquanto lhe cantava uma música acabada de inventar, que me lembrei de pôr no papel as nossas rotinas do dia a dia e a isso juntar-lhe a música que tinha acabado de criar. Daí ao passo seguinte foi um instante. A Luz foi a minha inspiração, a minha musa.

Qual a reação da pequena Luz a ‘O Mundo da Luzinha’? E de que maneira é que a música pode ajudar da educação dos filhos?

A Luz fica sempre muito atenta quando lhe leio pela milionésima vez o livro do 'Bom dia!' ou da 'Hora da Papa'. Já canta as canções e faz os gestos. Era este o aprendizado que eu gostaria de incentivar. A música ajuda na educação, porque é um recurso que exprime sentimentos, valores e ideias. Através da música a criança consegue comunicar e relacionar-se com o mundo que a rodeia. E vice-versa: a criança assimila o que o mundo tem para lhe oferecer.

A criança pode utilizar a música pelo simples prazer da música, mas a música também é um recurso de maturação intelectual e emocional que faz a criança crescer interiormente. A música tem normas e tem regras e ao cantar as músicas da Luzinha, por exemplo, a criança aprende a socializar-se com essas regras, que lhe são transmitidas quase sem ela se aperceber. A música impõe discretamente uma organização mental de ideias, de criatividade que estimulam a sensibilidade da criança e a conduz num movimento afetivo.

O que mais destaca neste projeto?

Este projeto alia a música (disponíveis na aplicação e no YouTube) à poesia, à metáfora (o violino mágico adquire um papel interventivo que apazigua as asneiras da Luzinha), à multimédia (cada música tem um vídeo de desenhos animados). É todo um universo que a criança aprende a explorar sozinha. É muito prático para os pais também porque é tão fácil de aceder, que uma criança aprende facilmente a mexer no livro e na aplicação ao mesmo tempo.

Qual o feedback que tem recebido?

Tenho recebido mensagens de mães e avós que adquiriram o livro e que se mostram muito entusiasmadas com os resultados. As crianças ficam presas à música e gostam de folhear os livros e fazer os jogos que estão no final dos livros. Fico muito feliz quando leio estas mensagens, porque é sinal que também resulta com estas famílias.

Sendo este um trabalho inspirado na maternidade, como foram os primeiros dias enquanto mãe e quais os maiores desafios que tem encontrado nesta nova fase?

Os primeiros dias foram de ansiedade e de surpresa. Sou a mais velha de quatro irmãs e ajudei na educação das 'manas', mas nada se compara com um filho nosso. Tive alguns desafios no início como por exemplo, manter a calma com o choro do bebé. Talvez tenha sido o mais difícil. Se calhar por causa da audição, era algo que tive de contar até 100 muitas vezes.

De resto, a Luz sempre foi um bebé calmo que sempre me acompanhou para todo o lado. Logo, foi aprendendo desde cedo a saber estar em todas as situações. Nunca a meti numa redoma, pelo contrário, sempre quis ensinar-lhe como o mundo é na verdade: sempre exposta ao mundo, mas sempre protegida pelos pais. Mas o tempo passa e com ele mudam os desafios. Cada fase tem desafios diferentes. Ela agora já está no infantário. Novas etapas se seguirão e aí estaremos nós para a ajudar a percorrer o seu caminho.

Estes livros são destinados a crianças de 1 a 3 anos. Vai continuar a investir neste projeto e lançar novos livros para outras idades?

Sem dúvida que sim. 'O Mundo da Luzinha' vai agora sair dos livros para o terreno, com eventos pelo país de música e poesia para bebés. Aliás nas minhas redes sociais podem saber onde vamos estar em cada mês. Estamos ainda a criar vídeos para as redes socias d'Mundo da Luzinha', que será um outro complemento aos livros.

Tendo sido os seus primeiros livros publicados, este poderá ser também o início de uma carreira na escrita? Gostava de escrever outras obras diferentes?

Sem dúvida! Sou leitora compulsiva e mantenho um blog literário há alguns anos. Adoro poesia e gostava muito de publicar um livro de poesia. É um sonho antigo escrever e publicar poesia. Ou prosa poética. Foi um ponto de início muito bom. Gostava muito de ter oportunidade de dar continuidade a esta vertente literária.

E na música, algum projeto em mente para um futuro próximo?

Sim! No final de setembro vamos lançar o próximo single que estará disponível em todas as plataformas digitais. Fiquem atentos que está quase a sair! Entretanto em novembro vai sair um álbum de Natal especial que me deu muito gozo fazer. A música não pára! Não pode parar, porque está em toda a parte, faz parte do mundo e, esse, também não pode parar.

