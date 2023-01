Educar um filho é talvez das tarefas mais difíceis na vida de qualquer pai ou mãe. A verdade é que por muito que os pais se esforcem, por muito que se tentem informar, haverá sempre surpresas, temas difíceis de abordar, incompatibilidades e será sempre mais que uma simples caminhada em linha reta.

Assim, quando temos a tarefa de educar uma criança é muito importante sermos capazes de nos reinventar, de nos permitirmos às dúvidas e de nos permitirmos a falhar.

No meio de toda a montanha russa e azáfama que muitas vezes são a educação e a parentalidade, há três grandes desafios a ultrapassar:

1. Choque de valores e opiniões

O choque de valores pode colocar tudo em questão, seja entre os pais, seja na relação pais-criança. Olhando para os pais, é muitas vezes um desafio conciliar as perspectivas do pai e da mãe naquilo que é essencial para os filhos, o que pode gerar atrito significativo na relação entre os pais. Da mesma forma, à medida que uma criança vai crescendo começam a revelar-se, de forma mais marcada, os seus próprios valores internos, que podem colidir diretamente com os valores dos pais, quando assim é, a relação pode sofrer um desgaste significativo. Neste aspeto é essencial que os pais se recordem que o mais importante é, em conjunto, encontrarem um equilíbrio entre as diferentes perspetivas.

2. Culpa e pressão social

Assim que os pais anunciam que estão à espera de um bebé, não há como não existir uma chuva de conselhos. Por muito que esses conselhos, por vezes, ajudem os pais e sejam dados com a melhor das intenções, também levam , muitas vezes, os pais a sentir que estão a falhar. Assim, na jornada da educação e da parentalidade é absolutamente essencial que os pais se permitam a falhar e a libertar da culpa, uma vez que a culpa - só por si - condiciona a parentalidade.

3. Dar mundo a um filho

Para que uma criança seja capaz de ser a melhor versão de si própria e de fazer escolhas, precisa de mundo. Precisa de ver diferentes perspetivas, diferentes opiniões e de experienciar diferentes contextos sociais, culturais ou desportivos. Conseguir dar mundo aos filhos, diferentes experiências e perspectivas da vida é assim um dos grandes desafios da parentalidade.

Perante tudo isto, é essencial não nos esquecermos que os pais - regra geral - tentam dar o melhor de si na educação de um filho. Por isso, mesmo que falhem, mesmo que as suas opiniões colidam, ou que não consigam dar todo o mundo a filho como o que desejam, se se permitirem a ser pais por inteiro, serão sempre para esse filho um elemento estruturante e uma fonte de segurança.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.