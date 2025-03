Paris recebeu, na noite desta terça-feira, o primeiro 'Grand Dîner du Louvre', uma gala solidária realizada no museu.

O objetivo deste evento é angariar fundos para financiar as atividades do museu e divulgar a exposição Louvre Couture, dedicada à ligação da moda com a arte.

Da realeza à moda, foram várias as caras conhecidas que marcaram presença. Charlotte Casiraghi, Anna Wintour e Gigi Hadid são exemplo disso.

Veja as imagens na galeria.

