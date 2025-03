Victoria e David Beckham estiveram presentes no 'Grand Dîner du Louvre', uma gala solidária realizada no museu parisiense.

O casal deslumbrou e transbordou elegância com os looks escolhidos, como já têm habituado os fãs.

A 'ex Spice Girl' usou um vestido de gala preto, com cauda, enquanto o ex-jogador de futebol optou por um smoking da mesma cor, uma camisa branca, um laço e um cachecol.

No evento, que tinha como objetivo angariar fundos para financiar as atividades do museu e divulgar a exposição Louvre Couture, dedicada à ligação da moda com a arte, estiveram presentes outros nomes sonantes da indústria da moda, como Charlotte Casiraghi, Anna Wintour e Gigi Hadid.

