A estilista esteve presente no lançamento do BOSS One cuja campanha tem como protagonista David Beckham.

Victoria Beckham exibiu o seu lado mais elegante ao marcar presença no lançamento do BOSS One cuja campanha tem como protagonista o marido, David Beckham. O evento decorreu em Londres, na noite de quinta-feira, e a estilista juntou-se ao companheiro. Para a ocasião, Victoria Beckham escolheu um look preto, tratando-se de um vestido de renda e com transparência da sua coleção primavera/verão. Por sua vez, David optou pelo clássico fato preto com camisa branca e gravata. O Daily Mail destaca ainda que os filhos mais novos do casal, Romeo, de 22 anos, e Cruz, de 19, e Harper, de 13, também estiveram presentes no evento.