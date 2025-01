Romeo Beckham surgiu muito elegante na noite de quinta-feira, 30 de janeiro, quando se juntou à companheira, Kim Turnbull, no famoso hotel de 5 estrelas Chiltern Firehouse, no Reino Unido.

O filho de David Beckham, de 22 anos, estava com um look todo em preto, composto por um blazer, calças a combinar e camisola e sapatos no mesmo tom.

Já a namorada estava também com um visual em tons escuros, um body preto, casaco da mesma cor e calças em cinzento escuro (e com aberturas). As imagens do casal não tardaram a chegar à imprensa internacional, como pode ver aqui.

