Victoria Beckham destacou-se com um elegante vestido branco (que deixava as costas à mostra) enquanto participava num jantar especial.

A estilista esteve presente num jantar com a Mytheresa para comemorar o lançamento da sua nova coleção, na quinta-feira.

Para o evento, que decorreu em Manhattan, Nova Iorque, a mulher de David Beckham exibiu um elegante look que destacou as suas curvas.

Victoria não esteve sozinha, pois contou com a companhia do marido e do filho Romeo, de 22 anos, segundo o Daily Mail e como a própria mostrou no Instagram.

De recordar que o casal tem mais três filhos em comum, Brooklyn, de 25 anos, Cruz, de 19, e Harper, de 13 anos.

Leia Também: Victoria Beckham e Meghan Markle de 'costas voltadas' após disputa