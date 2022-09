O corpo da Isabel II saiu este domingo, 11 de setembro, do Castelo de Balmoral para Edimburgo. Além das centenas de famílias que se concentraram em vários pontos deste percurso fúnebre neste adeus à monarca, noutros lugares do Reino Unido continuam as manifestações de carinho pela rainha.

Locais como o Palácio de Buckingham, em Londres, continua a estar marcado pela enchente de populares que fazem questão de homenagear Isabel II.

Também do lado de fora do Castelo de Windsor são centenas de famílias que caminham para deixar uma ramo de flores ou um outro gesto de tributo à monarca.

Mas não fica por aqui e lugares como, por exemplo, o Green Park são outros 'palcos' que recebem as manifestações dos cidadãos em memória da rainha Isabel II. Veja algumas imagens na galeria.

