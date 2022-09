Um percurso de quase 300 quilómetros que irá durar seis horas, estando previsto terminar por volta das 16h. Este domingo fica marcado com a saída do caixão de Isabel II do Castelo de Balmoral. Vai agora para Edimburgo.

Neste percurso fúnebre, centenas de pessoas reuniram-se em homenagem à rainha Isabel II e acompanham de perto a passagem do caixão em vários locais, como aconteceu em Ballater.

No carro que segue o caixão está a filha de Isabel II, a princesa Ana, e o marido, Tim Laurence.

Um caminho fúnebre com muita emoção, aplausos e respeito pela monarca que contou com um reinado de 70 anos.

A rainha Isabel II morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos de vida.

Veja algumas imagens na galeria.

