Depois de ter estado estes últimos dias no Salão de Baile do Castelo de Balmoral, o caixão com o corpo da rainha Isabel II segue agora para Edimburgo, um cortejo de seis horas. A chegada está prevista às 16h.

Como tinha sido já anunciado, o caixão saiu precisamente às 10h da manhã deste domingo, 11 de setembro, e vai fazer paragens em cidades como Aberdeen e Dundee.

No carro que segue o caixão está a filha de Isabel II, a princesa Ana, e o marido, Tim Laurence.

Quando chegar a Edimburgo, o corpo de Isabel II vai ficar na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial do monarca na Escócia, até segunda-feira à tarde. Nesse dia, segue para a Catedral de Santo Egídio.

No dia a seguir, terça-feira, dia 13 de setembro, o caixão vai para Londres para o Palácio de Buckingham e na quarta-feira estará no Palácio de Westminster. Ficará em câmara ardente no Salão de Westminster. O funeral vai acontecer na segunda-feira, 19 de setembro.

Neste percurso até Edimburgo, este domingo, são centenas as famílias que fazem questão de acompanhar o cortejo de perto em vários locais.

De recordar que a rainha Isabel II morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos. Os últimos momentos de vida foram passados no Castelo de Balmoral.

Leia Também: Isabel II. Cortejo do caixão da rainha entre Balmoral e Edimburgo

Leia Também: Funeral de Isabel II realiza-se a 19 de setembro. Eis todos os detalhes

[Notícia atualizada às 10h57]