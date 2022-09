O funeral de Estado da rainha Isabel II vai realizar-se no próximo dia 19 de setembro, segunda-feira, pelas 11 horas, na Abadia de Westminster, em Londres, anunciou, este sábado, o Palácio de Buckingham.

Antes do funeral, a rainha permanecerá "em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste as suas homenagens", informa a mesma nota.

Sublinhe-se que, atualmente, o caixão da rainha "repousa no salão de baile do Castelo de Balmoral" e "viajará para Edimburgo amanhã, domingo, 11 de setembro, por estrada, para chegar ao Palácio de Holyrood, onde ficará na Sala do Trono até a tarde de segunda-feira, 12 de setembro".

Nessa tarde, "uma procissão será formada no pátio do Palácio de Holyrood para transportar o caixão para a Catedral de Santo Egídio, Edimburgo".

Nesta procissão irá participar o agora rei Carlos III e os membros da Família Real, que "assistirão a um Serviço na Catedral para receber o caixão", que ali permanecerá guardado por guardas da Royal Company of Archers, "para permitir que o povo da Escócia" preste as suas homenagens.

Na tarde de terça-feira, 13 de setembro, o caixão viajará da Escócia, em aeronaves da Royal Air Force, a partir do Aeroporto de Edimburgo, e deverá chegar à RAF Northolt, em Inglaterra, "mais tarde nessa noite".

O caixão será acompanhado na viagem pela Princesa Real, a princesa Ana, e será depois "transportado para o Palácio de Buckingham por estrada, para descansar na Bow Room".

"Na tarde de quarta-feira, 14 de setembro, o caixão será carregado numa procissão numa carruagem de artilharia real da tropa do rei, do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde a rainha ficará deitada no Westminster Hall até à manhã do funeral de Estado", informa.

A procissão passará, segundo a mesma nota, pelos "Jardins da Rainha, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard".

Quando chegar a Westminster Hall, "o Arcebispo de Canterbury realizará um breve serviço assistido pelo Reverendo David Hoyle, Reitor de Westminster", com a presença do rei e membros da família real, dando-se início ao velório público, tradicionalmente conhecido como 'Lying-in-State'.

"Durante o Lying-in-State, o público terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar as suas homenagens à rainha", lê-se.

Na manhã de segunda-feira, 19 de setembro, este velório terminará e o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até à Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral de Estado.

"Após o funeral de estado, o caixão viajará em procissão da Abadia de Westminster ao Arco de Wellington" e, posteriormente, para Windsor. Uma vez lá, segue, em procissão, para a Capela de São Jorge, onde terá lugar um serviço.

