Slim Borgudd morreu aos 76 anos, vítima de Alzheimer, doença contra a qual lutava desde 2022.

O piloto sueco teve uma carreira discreta na Fórmula 1, tendo ficado conhecido, curiosamente, por ter integrado a banda ABBA.

Fez parte dos sucessos 'Dancing Queen', 'Mamma Mia' e 'The Winner Takes It All' como baterista.

