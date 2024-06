Débora Monteiro é mãe de duas meninas, Alba e Júlia, que completam quatro anos no próximo mês de julho, e fez uma publicação divertida em que ambas são as protagonistas.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou esta segunda-feira, dia 3 de junho, um vídeo encantador no qual as gémeas, acompanhadas pelo pai, Miguel Mouzinho, cantam 'Mamma Mia', dos ABBA.

"O verão está aí. Para concertos envie mensagem privada ;)", escreveu Débora na legenda do vídeo.

"Tão engraçadas!" e "para mim estão contratadas" são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Veja o vídeo na galeria.

