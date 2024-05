Débora Monteiro destacou na sua página de Instagram imagens em que aparece na companhia de Fernando Rocha, destacando publicamente a amizade de ambos.

"Seja o motivo do sorriso de alguém. Partilho uma foto com o meu Rochinha. Trata-me por mana e faz-me rir muito todas as semanas", disse a atriz na legenda das imagens, tendo recebido depois várias reações dos seguidores.

De recordar que a atriz e o comediante estão a trabalhar juntos no 'Domingão', da SIC.