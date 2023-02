José de Abreu foi vítima de um acidente ligeiro ocorrido esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, no decorrer das gravações de 'Mar do Sertão', uma das novelas da Globo.

O ator brasileiro caiu no estúdio de costas e acabou seguir para o hospital, recebendo entretanto alta hospitalar.

No Twitter, José de Abreu tranquilizou os fãs e explicou o que aconteceu.

"O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela 'Mar do Sertão': o jegue Shop Centi [burro que participa nesta novela] se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", relatou o artista, de 76 anos.

"Qualquer acidente na Globo segue o protocolo: imobiliza, põe na maca, chama a ambulancia da própria Globo, e leva para o hospital para exames. Foi o que eu fiz. Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", completou.

Leia Também: No Brasil, Noémia Costa mostra-se em jantar com atores bem conhecidos