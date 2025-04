As interrupções no fornecimento elétrico podem ocorrer por diversas razões, desde condições meteorológicas adversas a falhas na infraestrutura da rede e, nestes momentos, a dependência exclusiva da rede pública torna-se uma vulnerabilidade. A boa notícia? Já é possível garantir energia mesmo durante cortes, com a ajuda da energia solar e de um sistema de backup eficiente.

Produção solar não chega: é preciso garantir energia mesmo sem rede

Com painéis solares, já pode produzir a sua própria energia, mas para este caso não é suficiente. Sem um sistema de backup, a sua instalação solar desliga (através do inversor), durante uma falha da rede. Isto acontece por motivos de segurança, para proteger os técnicos que possam estar a intervir na rede pública, impedindo o aproveitamento da energia que está a ser gerada ou armazenada.

A solução? Integrar um sistema de backup com dois componentes essenciais:

Sistema de Backup: um dispositivo que isola a sua instalação da rede pública em caso de falha, permitindo que o inversor trabalhe não ligado à rede, não produzindo mais do que é consumido em casa, sem injetar nada na rede.

Bateria (opcional, mas altamente recomendada): armazena o excedente de energia solar produzido durante o dia, para que possa ser utilizado à noite ou durante interrupções prolongadas.

Vantagens de uma solução solar com sistema de backup integrado

Uma solução solar com sistema de backup integrado oferece múltiplas vantagens. Garante energia contínua para equipamentos essenciais como o frigorífico, internet ou iluminação, proporcionando mais conforto e segurança, sobretudo durante falhas prolongadas. Permite também uma menor dependência da rede elétrica convencional e assegura uma resposta imediata a imprevistos, oferecendo tranquilidade e estabilidade energética em qualquer situação.

A boa notícia é que tornar a casa mais autónoma já não é um desafio técnico ou inacessível. Hoje, mais do que nunca, a autonomia energética é sinónimo de resiliência. A Bling Energy acredita que com as soluções certas, é possível garantir que a sua casa ou empresa mantém o essencial a funcionar, mesmo se o país estiver às escuras.