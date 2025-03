Mito 1: "A energia solar não funciona em dias nublados ou chuvosos"

Este é um dos maiores mitos sobre a energia solar. Os painéis solares captam luz solar, não calor, e continuam a produzir eletricidade mesmo em dias nublados ou chuvosos. Embora a eficiência seja mais reduzida, as tecnologias modernas permitem que os sistemas solares continuem a gerar energia mesmo com pouca luz.

Mito 2: "Os painéis solares são demasiado caros"

Nunca houve tantas formas de aderir à energia solar. Seja através da compra, do financiamento ou da subscrição, há uma opção para cada necessidade e realidade financeira.

E graças à evolução tecnológica e redução dos custos de fabrico, o importante é avaliar qual o modelo que se adapta melhor ao perfil de cada cliente e começar a poupar desde já, sem as preocupações do passado.

Mito 3: "A instalação de painéis solares é complicada e demorada"

Muitos pensam que instalar um sistema solar é um processo burocrático e demorado, mas a realidade é que empresas especializadas conseguem realizar a instalação em apenas alguns dias. Além disso, a maioria dos fornecedores trata de toda a documentação necessária, tornando o processo simples para o consumidor.

Mito 4: "Os painéis solares exigem muita manutenção"

Os painéis solares são projetados para serem extremamente duráveis e exigem pouca manutenção. Na maioria dos casos, basta uma limpeza ocasional para remover poeira e sujidade. Além disso, muitos sistemas vêm com garantias longas, assegurando o seu funcionamento por décadas.

Mito 5: "A energia solar não compensa em Portugal"

Portugal é um dos países da Europa com maior incidência solar, o que faz com que a energia solar seja uma das soluções mais vantajosas para os consumidores. Com uma média de 2.500 a 3.000 horas de sol por ano, os sistemas fotovoltaicos conseguem gerar energia suficiente para reduzir significativamente os custos com eletricidade.

A energia solar é uma opção sustentável, económica e acessível para quem deseja reduzir a dependência da rede elétrica e poupar dinheiro a longo prazo. Se ainda tem dúvidas, informe-se junto de especialistas como a Bling Energy e descubra como pode beneficiar desta solução renovável.