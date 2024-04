Descubra dicas para poupar energia seguindo os conselhos da Bling Energy.

1. Use lâmpadas LED e economizadoras de energia

Uma vez que consomem menos energia e têm um tempo de vida útil maior, este tipo de lâmpadas podem chegar a poupar até 80% na sua fatura de eletricidade. As lâmpadas LED não contêm materiais pesados nem um reator (limitador de corrente elétrica muito comum nas lâmpadas fluorescentes) e não emitem raios infravermelhos e ultravioleta, sendo mais ecológicas e seguras. Já as lâmpadas economizadoras, ou fluorescentes, geram luz através dos gases inertes a baixa pressão que ionizam, ou seja, adquirem carga elétrica, quando entram em contacto com a corrente elétrica. Comparando às tradicionais lâmpadas incandescentes, as LED têm uma durabilidade, pelo menos, 25 vezes superior, possuindo um tempo de vida útil que ronda as 20 e 45 mil horas e poupa cerca de 80% de energia elétrica. As lâmpadas fluorescentes duram entre 6 e 15 mil horas, o que se reflete numa vida útil até seis vezes maior e economiza até 75% de energia elétrica.

2. Desligue a luz e os aparelhos elétricos se já não está a utilizá-los

Não deixe as luzes da sua casa acesas quando não precisar mais da sua iluminação. O mesmo vale para os aparelhos elétricos, como aquecedores, ar condicionado, impressoras e computadores. Desligue-os e desconecte-os da fonte de alimentação e evite deixá-los em standby, caso contrário continuarão a consumir energia.

3. Lave e seque a roupa e a loiça eficientemente

As máquinas de lavar e secar a roupa e de lavar a loiça são dos eletrodomésticos que mais consomem energia na sua casa, uma vez que são, igualmente, dos mais utilizados. Previamente a iniciar um ciclo de lavagem de roupa, certifique-se de que a sua máquina está cheia. Se possível, lave a roupa num ciclo curto e em água fria, o que lhe vai permitir poupar cerca de 150 euros anualmente. Quando a lavagem terminar, evite ao máximo secar a roupa na máquina e estenda-a no exterior, seja na varanda, no quintal ou até mesmo numa marquise, nas horas de maior calor. Caso não tenha outra opção se não a de utilizar máquina de secar, procure uma com um certificado energético desde A+. À semelhança da lavagem da roupa, a máquina da loiça também só deve ser acionada quando estiver completa e lavar num ciclo económico.

4. Cozinhe eficientemente

Sempre que utilizar o fogão, tape as panelas e os tachos para que o tempo de cozedura seja reduzido. Evite cozinhar todos os dias e tente planear as suas refeições para os dias seguintes. Aqueça as sobras no microondas, que consome muito menos energia que o fogão ou o forno. Desta forma, não só poupa na fatura da eletricidade, como economiza tempo que pode despender para descansar, brincar com os seus filhos ou no seu passatempo preferido.

5. Não se esqueça do seu frigorífico

Controle a temperatura e o estado do seu frigorífico. A temperatura ideal de um frigorífico está entre os 4 e os 5 graus Celsius e a do congelador é de -15 a -18 graus Celsius. Verifique ainda se as portas fecham bem e de que não há rachas que deixem o ar frio escapar. Se possui um outro frigorífico ou congelador, ligue-os apenas quando os vai, de facto, utilizar.

6. Mantenha as portas fechadas e os cortinados corridos

Tanto na época mais quente como mais fria do ano, é importante que feche as portas e os cortinados das áreas do seu lar que não está a usufruir. Ao fazê-lo está a permitir que o calor ou o fresco se mantenha nessas divisões e que a temperatura desejada não se altere drasticamente. Além dos cortinados, as persianas e os estores também são uma excelente forma de vedar bem as janelas para que o ar fresco ou quente não desapareçam.

7. Poupe com painéis solares

Pode parecer (e, por vezes, é) um grande investimento, mas os painéis solares são uma excelente solução que compensa bastante a longo prazo e que, no final das contas, sai muito mais barato do que os sistemas tradicionais de electricidade. A energia solar captada pelos painéis pode ser utilizada na sua casa inteira, desde a tomada à qual está ligada a sua torradeira até ao aquecimento central e de águas. O governo português tem vindo a oferecer incentivos monetários a quem adota este sistema, como o Fundo Ambiental, fechado no ano passado, por exemplo, que subsidiava a instalação de painéis até 1.100€. Adicionalmente, existem empresas, como a Bling Energy, que oferecem a opção de instalar este tipo de soluções sem qualquer investimento inicial por parte do cliente, permitindo-lhe começar a poupar desde o primeiro dia.

Agora que já conhece algumas das práticas que pode aplicar no seu quotidiano para economizar energia, dinheiro e tempo, não há motivo para não seguir as sugestões da Bling Energy e tornar o seu lar mais sustentável para o planeta e para a sua vida.