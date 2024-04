Apesar do conceito de mobilidade elétrica já não ser recente, ainda há muito que os consumidores desconhecem, como por exemplo os tipos de carregamento mencionados pela Bling Energy neste artigo. Antes de adquirir um automóvel elétrico, procure saber mais sobre a sua autonomia, como pode carregá-lo na sua casa e se se adequa às suas necessidades junto de um especialista deste tipo de mobilidade.

Tipo 1 ou SAE J1772

Este é um carregador muito popular entre os fabricantes dos EUA e asiáticos. Caracteriza-se por ter a potência mais reduzida do mercado (19,2 kW) e pelos dois conectores que asseguram a estabilidade da ligação elétrica, evitando que o carregador se desligue. Opera num sistema monofásico, o que significa que distribui a energia elétrica através de apenas um cabo, em corrente alternada (CA), tal como os eletrodomésticos que encontra na sua casa, tendo, consequentemente, uma potência menor. Quanto maior a bateria do carro, mais tempo levará a ser totalmente carregado. Alguns dos modelos de automóvel que são carregados através do SAE J1772 são Toyota Prius Plug-in Hybrid, Mitsubishi Outlander e Nissan Leaf (fabricado até 2017).

Tipo 2 ou Mennekes

Este é o tipo de carregador mais comum na Europa. Carrega os veículos mais rapidamente que o primeiro tipo, pois funciona tanto em carregamentos de alta como baixa potência, pois utiliza tensão monofásica ou trifásica, ou seja, consegue também distribuir a energia elétrica de forma mais constante, através de três cabos, tendo uma maior potência. Por essa razão, o tempo de carregamento é bastante menor mesmo em automóveis com baterias grandes. Audi A3 e-tron, BMW i3, Nissan Leaf (fabricado desde 2018), Renault Kangoo e Volvo V60 PHEV são modelos que são carregados através do tipo Mennekes.

Dica de Poupança O carregamento de um veículo elétrico significa, naturalmente, um maior consumo de energia e o consequente aumento do valor da conta da eletricidade no final do mês. Porém, para quem tem painéis solares instalados em casa, existe uma forma de economizar nesta despesa que, a longo prazo, vai trazer-lhe grandes poupanças. Os painéis solares são a única solução disponível atualmente no mercado com a qual pode tanto poupar, como ainda lucrar com a energia não utilizada. São várias as empresas especializadas em energia solar, como a Galp, a EDP, a Bling Energy e a ESTG, que o podem aconselhar da melhor forma e até tratar de todo o processo de implementação do sistema de carregamento elétrico por si.

CHAdeMO

Com uma potência de carregamento de até 62,5 kW, o CHAdeMO é constituído por um conector que pode carregar, em média, 80% da bateria em 20 minutos, dependendo da sua capacidade. Mais utilizado no Japão, uma vez que foi desenvolvido pelos cinco maiores fabricantes de automóveis deste país (Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru e Toyota). Para além dos japoneses Mitsubishi i-MiEV e Subaru Crosstrek Plug-In Hybrid, outras nacionalidades são também compatíveis outros modelos de diferentes nacionalidades, como o Kia Soul EV, o Chevrolet Spark EV e o Peugeot e-2008.

Combined Charging System (CCS)

Muito semelhante ao tipo de carregador referido anteriormente, o CCS é igualmente usado para carregamentos rápidos, em corrente contínua (CI) - habitualmente aplicada a baterias, sistemas solares e veículos elétricos -, a uma potência de até 50 kW. Porém, o CCS permite ainda um carregamento rápido ou lento em corrente alternada (CA), sendo possível encontrar duas versões deste carregador: CCS tipo 1, uma evolução do SAE J1772, e CCS tipo 2, um aperfeiçoamento do Mennekes. Devido às suas características, são vários os modelos coadunáveis com este método, como Tesla Model 3, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-PACE e Kia e-Niro.

Wallbox

Aos postos de carregamento doméstico dá-se o nome de Wallbox. Estes aparelhos são a melhor forma de carregar o seu carro elétrico em casa, apresentando várias vantagens. Instalados na parede, são ligados a sistemas elétricos monofásicos e trifásicos e carregam em modo CHAdeMO, através de corrente alternada. Para além de possibilitar o ajuste da velocidade e da potência de carregamento, prolongam o tempo de vida útil da bateria do seu veículo, uma vez que não levam muito tempo a carregá-lo. Paralelamente, o seu circuito elétrico não sobreaquece nem sobrecarrega outras instalações elétricas do local. Por outro lado, as Wallboxes ainda não podem ser colocadas em todas os lares, principalmente em prédios, sendo algo mais popular entre os proprietários de moradias, pois necessitam de um estacionamento seguro, como a entrada da sua casa ou uma garagem, a poucos metros da porta de carga da Wallbox.

Postos de carregamento públicos

Atualmente, já são vários os estabelecimentos, como centros comerciais, grandes parques de estacionamento públicos e postos de abastecimento que oferecem a possibilidade de carregar o seu automóvel elétrico. Estes possibilitam, normalmente, tanto um carregamento normal como rápido e ultrarrápido. Note que os carregamentos rápidos devem ser evitados e serem concretizados apenas em caso de emergência, pois diminuem significativamente o tempo de vida útil da bateria do seu veículo elétrico.