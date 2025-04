Os apoios, promovidos pelo Fundo Ambiental, no valor de 15,5 milhões de euros, destinam-se à substituição de veículos antigos e fomentam a adesão à mobilidade elétrica, a fim de descarbonizar o setor dos transportes no país inteiro. Neste artigo, a Bling explica-lhe em que consistem estes programas e como pode obtê-los.

Mobilidade Verde – Passageiros

Com uma dotação de 13.5 milhões de euros, este programa apoia diversas tipologias de veículos e equipamentos. Tome nota dos requisitos mandatórios.

Ligeiros de passageiros 100% elétricos

Para pessoas singulares, o incentivo vai até 4.000€ na compra de um veículo novo, com até cinco lugares e um preço máximo de 38.500€ (IVA e despesas incluídas), ou até 55.000€ no caso de veículos com mais de cinco lugares e destinados ao transporte coletivo (como táxis ou TVDE). Além disso, é obrigatório o abate de um veículo a combustão com mais de dez anos.

Para Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), autarquias e autoridades de transporte, o apoio aumenta para até 5.000€ por veículo, com as mesmas condições de preço e requisito de abate mencionados acima.

Bicicletas convencionais e de carga elétrica

O financiamento, para estes equipamentos, varia entre 500€ e 1.500€, dependendo do tipo e da assistência elétrica, com um máximo de quatro unidades por beneficiário.

Motociclos, triciclos, quadriciclos e outros dispositivos elétricos de mobilidade pessoal

Neste caso, o apoio é de 50% do valor de aquisição, até um máximo de 1.500€ por veículo.

Carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares

Quem adquirir estes dispositivos poderá receber um incentivo que cubra 80% dos custos da aquisição do equipamento (até 800€) e da instalação elétrica (até 1.000€), por lugar de estacionamento. Os condóminos podem submeter uma candidatura individual ou como pessoa coletiva. Cada condomínio pode beneficiar do apoio para até dez lugares de estacionamento, dependendo do número de equipamentos e da tipologia da candidatura.

Mobilidade Verde – Mercadorias

Focado em pequenas e médias empresas, este programa dispõe de uma dotação de dois milhões de euros e apoia a renovação das frotas empresariais para soluções de transporte urbano mais sustentáveis.

Veículos ligeiros de mercadorias 100% elétricos

Este incentivo destina-se apenas a dois veículos por beneficiário, que poderá receber um financiamento de 6.000€ por unidade.

Bicicletas convencionais e de carga elétrica

Neste caso, o apoio cobre 50% do valor de compra, até um limite de 1.000€ para bicicletas convencionais e de 1.500€ para elétricas, igualmente com um máximo de quatro unidades por beneficiário.

As candidaturas, que abriram a dia 31 de março, devem ser submetidas através do website do Fundo Ambiental nos próximos 45 dias ou até esgotar a dotação disponível. Para beneficiar dos incentivos, deve ter na sua posse os documentos exigidos, indicar a tipologia do equipamento e número de unidades, e apresentar os respetivos comprovativos para pedido de pagamento até 30 de novembro de 2025. São elegíveis despesas realizadas desde 1 de janeiro de 2025.

Além deste pacote, recorde-se que existem outros benefícios fiscais associados à compra de veículos elétricos, como a isenção do Imposto sobre Veículos (ISV) e do Imposto Único de Circulação (IUC). Paralelamente, as empresas podem ainda usufruir de isenção de tributação autónoma para veículos elétricos com um custo de até 62.500€, dedução do IVA na aquisição ou locação de veículos elétricos do mesmo valor e depreciações aceites como gastos dedutíveis também até ao mesmo montante.

Outra forma de poupar com o seu veículo elétrico surge aquando do seu carregamento, que pode ser efetuado mediante energia solar, de forma a garantir a redução da sua fatura de eletricidade, usufrui de uma fonte renovável e contribui para um futuro mais limpo para si e para os seus.

A adoção da mobilidade elétrica tem-se tornado cada vez mais numa solução de transporte ideal a longo prazo. Aproveite os incentivos mencionados pela Bling Energy e dê um passo em direção à poupança do meio ambiente e da sua carteira.