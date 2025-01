Timothée Chalamet e a namorada Kylie Jenner marcaram presença num jantar privado, na noite de quarta-feira, depois de terem deixado a passadeira vermelha da antestreia do filme onde o ator é protagonista, 'Um Completo Desconhecido'.

O casal costuma ser discreto nas aparições públicas, mas desta vez não escaparam aos paparazzi e as imagens de ambos não tardaram a ser divulgadas pela imprensa internacional, e a irem parar às redes sociais.

De acordo com o Daily Mail, Timothée e Kylie estão em França por causa da antestreia do filme do ator. A última vez que foram vistos juntos foi há cerca de duas semanas, nos Globos de Ouro, em Los Angeles, no dia 5 de janeiro.

