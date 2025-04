Rafael Bailão usou nos últimos dias a sua conta oficial de Instagram para partilhar o desfecho de um caso de tribunal em que se viu envolvido. O cantor e ex-concorrente do reality show 'Dilema' estava a ser processado por um conhecido comentador da TVI.

"Estou feliz porque temos energia (obviamente) e porque descobri também que o caso em tribunal que tinha foi arquivado. Portanto, um beijinho para um comentador muito querido que me andou a difamar o reality show inteiro", escreveu sem referir nomes.

É público, contudo, que Gonçalo Quinaz tomou em 2022 a decisão de dar início a um processo por "difamação agravada" no qual acusava Rafael Bailão, Joana Albuquerque e Jéssica Nogueira. Em causa estariam, precisamente, declarações sobre a relação do comentador com Jéssica e alegadas afirmações sobre suposta violência física e emocional.

